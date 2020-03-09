- Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı
- Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı Devrilen kamyonette sıkıştılar Diyarbakır'da seyir halindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp yan yattı.
09.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:37
- Diyarbakır 'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralıDevrilen kamyonette sıkıştılar
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da seyir halindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp yan yattı. Kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, Diyarbakır - Elazığ karayolu Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır istikametinden Elazığ istikametinde giden 47 KS 330 plakalı kamyonet, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kavşağına geldiği sırada sürücüsünün direksiyonun hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaldırıma çarpıp devrildi. Devrilen kamyonette bulunan 2'si 5 kişi yaralandı. Kaayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen UMKE ve 112 sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları kamyonette çıkarılarak ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ilgili inceleme başlattı.
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da seyir halindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp yan yattı. Kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, Diyarbakır - Elazığ karayolu Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır istikametinden Elazığ istikametinde giden 47 KS 330 plakalı kamyonet, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kavşağına geldiği sırada sürücüsünün direksiyonun hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaldırıma çarpıp devrildi. Devrilen kamyonette bulunan 2'si 5 kişi yaralandı. Kaayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen UMKE ve 112 sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları kamyonette çıkarılarak ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :- Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı
Etiketler : Diyarbakır, 3. Sayfa
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