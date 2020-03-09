Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››- Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı - Haberler

- Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı

- Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı Devrilen kamyonette sıkıştılar Diyarbakır'da seyir halindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp yan yattı.

09.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:37
- Diyarbakır 'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı
Devrilen kamyonette sıkıştılar
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da seyir halindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp yan yattı. Kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır - Elazığ karayolu Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır istikametinden Elazığ istikametinde giden 47 KS 330 plakalı kamyonet, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kavşağına geldiği sırada sürücüsünün direksiyonun hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaldırıma çarpıp devrildi. Devrilen kamyonette bulunan 2'si 5 kişi yaralandı. Kaayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen UMKE ve 112 sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları kamyonette çıkarılarak ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ilgili inceleme başlattı. - Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyarbakır, 3. Sayfa
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti Haberler
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü Haberler
İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün Haberler
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap Haberler
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! Haberler
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Haberler
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Haberler
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
İstanbul'da maç sonunda soyunma odasına girip futbolcuları bıçakladılar Haberler
İstanbul'da maç sonunda soyunma odasına girip futbolcuları bıçakladılar