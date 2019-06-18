18.06.2019 00:36
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Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı

Diyarbakır

Diyarbakır'da kaza yapan otomobile yardıma giden vatandaşlara arkadan gelen aracın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da kaza yapan otomobile yardıma giden vatandaşlara arkadan gelen aracın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgeye göre, Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 34 RP 7948 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Otomobilden inen bir kişi ile kazayı görüp yardıma gelen 2 vatandaşa ise sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 60 HG 490 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Diyarbakır, Güncel

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