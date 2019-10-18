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Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı

Diyarbakır'da otomobil ve transitin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

18.10.2019 12:14Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı
Diyarbakır'da otomobil ve transitin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır Havalimanı yolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 21 BU 626 plakalı otomobil, kavşaktan döndüğü sırada 21 AJ 907 plakalı transit ile çarpıştı. Çapmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yapılan çalışmanın ardından araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Havalimanı, Diyarbakır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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