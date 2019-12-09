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Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı

Diyarbakır-Çınar kara yolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

09.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:17Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı

Diyarbakır- kara yolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Olay, Diyarbakır-Çınar kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, aynı şeritte ilerlerken birbirleri ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından her iki araç da metrelerce sürüklenip refüje çıkarak durabildi.


Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR


Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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