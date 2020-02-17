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Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

17.02.2020 16:39 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:39Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı
'ın ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay, Çınar ilçesine bağlı Beşpınar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakaları öğrenilemeyen kamyonet ile otomobil, çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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