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Diyarbakır'da trafik kazası: 4'ü çocuk 8 yaralı

Hazro karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

14.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:57Diyarbakır'da trafik kazası: 4'ü çocuk 8 yaralı
DİYARBAKIR- karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Hazro karayolundaki Bağdere mevkisinde meydana geldi. Afif Kılıç'ın kullandığı 34 KCC 26 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yan yatan araçta sıkışan 4'ü çocuk 8 kişi otomobilden çıkarılarak ilk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.


- Diyarbakır

Diyarbakır, Hazro, Güncel

Kaynak: DHA

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