Haberler » Güncel » Haber

Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

17.09.2019 10:06Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Meki Güneş'in kullandığı 06 BR 3373 plakalı otomobil, Diyarbakır- Batman kara yolu Yeniköy mevkisinde, Mehmet Hida Işık (50) idaresindeki 21 SC 371 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Mehmet Hida Işık ile otomobillerdeki Gülbahar (48) ve Bayram Işık (14) ile Erhan Bulut (35) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diyarbakır, Batman, Bismil, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:51 Diyarbakır tutuklanan kulp belediye başkanı, görevden alındı-2
13:50 Karaman Adliyesi çalışanları kan bağışında
13:50 Aydın'da 61 düzensiz göçmen yakalandı
13:50 Büyükelçi Berger İmamoğlu ile görüştü
13:50 Başkan Yılmaz, personeliyle çevre temizliği yaptı, sağlık için yürüdü
13:50 Fatsa OSB'de doğal gaz dönemi
13:48 Kulp Belediyesine görevlendirme