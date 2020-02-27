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Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak karşı şeride uçtu.

27.02.2020 19:08 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:08Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı
'ın ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak karşı şeride uçtu. Kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Silvan- karayolu Üçyol mevkinde Behçet Güneş yönetimindeki 12 AP 937 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride uçtu. Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Batman, Silvan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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