28.06.2019 16:54
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Diyarbakır'da trafik kazasında anne ve oğlu yaralandı

Diyarbakır

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve oğlu yaralandı.

Diyarbakır 'ın merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve oğlu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 BA 591 plakalı hafif ticari araç, Elazığ Caddesi Ofis Kavşağı'nda Mustafa Yıldız yönetimindeki 01 GN 611 plakalı otomobile, ardından sinyalizasyon direğine çarptı.
Kazada, hafif ticari araçta bulunan Sevim Acar ve oğlu Muhammed Devri Acar yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada, devrilen sinyalizasyon direği, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.
Kaynak: AA
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