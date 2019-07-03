03.07.2019 08:44
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Diyarbakır'da trafik magandası ölüme yol açtı

Diyarbakır

Diyarbakır'da aşırı hız yapan ve yanında bulunan araçla yarışan hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarparak ölümüne neden oldu.

Diyarbakır'da aşırı hız yapan ve yanında bulunan araçla yarışan hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarparak ölümüne neden oldu. Araç sürücü farklı bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Olay, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı yeni stadyum yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 YT 2849 plakalı hafif ticari araç, bir başka araçla yarış yaptığı sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan Esmer Teke (51) isimli kadına çarptı. Teke'ye çarptıktan sonra 50 metre ileride duran sürücü, yarış yaptığı diğer otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Trafik magandasının çarpması sonucunda refüjün üzerine düşerek ağır yaralanan Teke, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Kazadan sonra olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Diyarbakır, Kayapınar, Araç, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:16   Şiddet gördüğü şahıstan kaçarken yardımına mahalleli yetişti...O anlar kamerada
10:14   Drone ile bulunan ormanlık alandaki kenevir tarlaları imha edildi
10:14   Çaldıran'da 9 bin 118 paket kaçak sigara ele geçirildi
10:10   Pendik'te iş adamına silahlı saldırı kamerada
10:08   Kendisine yol vermeyen sürücüye kurşun yağdırdı
10:07   İsrail'de Etiyopyalı gencin öldürülmesi sonrası protestolar sürüyor
10:07   6 ByLock kaydı bulunan FETÖ'nün Havza ilçe sorumlusu yakalandı