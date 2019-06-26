26.06.2019 18:02
Haberler » Güncel » Haber

Diyarbakır'da turistin cep telefonunu çalan zanlı yakaladı

Diyarbakır

Diyarbakır'da turistin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlı, kıyafetini değiştirmesine rağmen yakalandı.

Diyarbakır 'da turistin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlı, kıyafetini değiştirmesine rağmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Sur ilçesi Hazreti Süleyman Caddesi'nde, Sakarya 'dan kente gezmek için gelen bir kişinin cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelinin kaçış güzergahını ve eşgalini MOBESE'den tespit eden ekipler, elbisesini değiştirmesine rağmen hırsızı yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, cep telefon sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
Sur , Sakarya , Diyarbakır , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:28 THY'nin "rüya uçağı" İstanbul'da
18:27 Tamir için girdiği asansör düştü, çalışanlar kurtardı
18:27 Notre Dame Katedrali'ndeki yangına ilişkin yeni açıklama
18:27 Karabük'te otomobil devrildi: 5 yaralı
18:26 Aksaraylı şehit son yolculuğuna uğurlandı
18:25 Ayvalık'ta askeri tatbikat sahasında kalan şemsiyeler kaldırılıyor
18:25 Tuzla'da feci kaza: 10 yaralı