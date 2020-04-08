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Diyarbakır'da ücretsiz maske dağıtım noktaları belirlendi

Diyarbakır'da vatandaşlara yönelik ücretsiz maske dağıtım noktaları belirlendi.

08.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:25
Diyarbakır'da ücretsiz maske dağıtım noktaları belirlendi
Diyarbakır 'da vatandaşlara yönelik ücretsiz maske dağıtım noktaları belirlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara ücretsiz maske dağıtım noktaları oluşturdu. Buna göre Yenişehir ilçesinde Gevran, Ekinciler, İstasyon, Koşuyolu, Bayramoğlu, Şehitlik caddeleri ile Rızvanağa sokak, Seyrantepe TOKİ, Aziziye, Üçkuyu TOKİ, İplik, Şılbe ve Gürdoğan semtlerinde, Bağlar ilçesinde Bağlar Dörtyol, Kuruçeşme, Girne Caddesi, Yanık Köşk , Göçmenler, Sento, Eskihal, İnönü, Fatih ve Nevruz, Alipınar, Girne caddeleri ile Cezaevi alt ve üst köşe, Kayapınar ilçesinde Diclekent Caddesi, Gaziler çeşme durağı, megacenter, dünya kavşağı, Parkorman çevresi, Ceylan Karavil AVM çevresi, Dr. Sıtkı Göral Caddesi, stadyum yolu, 50 Metrelik Yol ve Sur ilçesinde ise Ulu Cami önü, Melik Ahmet, Gazi, Turistik, Hastaneler caddeleri, Hz. Süleyman yolu, Dağkapı meydanı, Nebi Cami önü, Dicle Ferit Köşk, Hatun Kastal ve Şemsiler önünde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Yenişehir, Köşk, Güncel
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