Diyarbakır'da Ücretsiz Sinema Etkinliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının düzenlediği ücretsiz sinema günleri devam ediyor.
Çocuk ve yetişkinlerin yararlandığı ücretsiz sinema günlerinde her ay çocuklara yönelik 2 animasyon, yetişkinler için ise 1 film gösterimi yapılıyor.
Kültür ve Kongre Merkezi Sinema Salonu'ndaki gösterimler hafta sonu 11.00 ile 14.00 saatlerinde gerçekleşiyor.
30 Aralık
'a kadar devam edecek olan aylık sinema gösterimlerinde yetişkinler "Çiftlik Bank
Tosun Firarda", çocuklar ise "Karlar Prensi Elliot" ve "Sagu & Pagu Büyük Define" filmlerini izleyebilecek.
"Karlar Prensi Elliot" animasyon filmi ile başlayan ücretsiz sinema günleri 30 Aralık'a kadar sürecek.
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:02