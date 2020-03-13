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Diyarbakır'da ürün fiyatına denetim

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, koronavirüsü (Kovid-19) nedeniyle hijyen ürünlerine rağbetin artması üzerine haksız fiyat artışını önlemek için iş yerlerini inceledi.

13.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:46
Diyarbakır'da ürün fiyatına denetim
Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, koronavirüsü (Kovid-19) nedeniyle hijyen ürünlerine rağbetin artması üzerine haksız fiyat artışını önlemek için iş yerlerini inceledi.
Zabıta Müdürü Engin Budak ile incelemelerde bulunan Beşikci, medikal sahiplerine, maske, eldiven ve dezenfektan ürünlerinin uygun fiyatta satışının yapılmasını istedi.
Beşikci, medikal ve eczanelere yönelik incelemenin ardından vatandaşlarla bir araya geldi.
Devletin gerekli organlarının koronavirüsüne karşı gerekli tedbirleri aldığını ifade eden Beşikci, korkulacak bir durumun olmadığını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler : Engin Budak, Yenişehir, Zabıta, Güncel

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