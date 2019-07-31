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Diyarbakır'da "Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" etkinliği

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde "Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

31.07.2019 16:18 Diyarbakır'da
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde "Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" etkinliği düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün, "Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" etkinliği Yenişehir ilçesinde hayata geçirildi .
Proje kapsamında, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Yenişehir Halk Eğitim Merkezi ile Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerlerine yönelik, farkındalık oluşturma, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, ustaların bilgi ve becerilerini kursiyerlere aktarmasını hedef alan etkinlik yapıldı.
Her ay farklı meslek gruplarından ustaların katılacağı etkinliğin ilk etabında dokuma ustası Birsen Beşgen, kursiyerlere mesleki tecrübelerini uygulamalı olarak aktardı.

Milli Eğitim Müdürlüğü, milli eğitim bakanlığı, Diyarbakır, Yenişehir, Güncel

Kaynak: AA

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