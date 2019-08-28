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Diyarbakır'da "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" etkinliği

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" etkinliği merkez Yenişehir ilçesinde sürüyor.

28.08.2019 15:34 Diyarbakır'da
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" etkinliği merkez Yenişehir ilçesinde sürüyor.
Yenişehir ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" etkinliği kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Yenişehir Halk Eğitim Merkezi ile Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünce hasır işleme konusunda kursiyerler bilgilendirildi.
Kursiyerlerine yönelik farkındalık oluşturma, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, ustaların bilgi ve becerilerini kursiyerlere aktarılmasını hedef alan etkinlikte, hasır işleme ustası Şaban Şükrüoğlu, kursiyerlere mesleki tecrübelerini uygulamalı olarak aktardı.

milli eğitim bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Diyarbakır, Yenişehir, Güncel

Kaynak: AA

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