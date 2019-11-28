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Diyarbakır'da "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" etkinliği

Diyarbakır'da Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün, "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.

28.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:36Diyarbakır'da
'da Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün, "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Yenişehir Halk Eğitim Merkezi ile Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünce, kursiyerlere yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla ustalar bilgi ve becerilerini kursiyerlere aktarıyor.
Etkinliğe İl Milli Eğitimi Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nuray Hurata ve kursiyerler katıldı.

Etkinlikte, bakır ustası Sevcan Aydoğan kursiyerlere mesleki tecrübelerini uygulamalı olarak gösterdi.

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel

Kaynak: AA

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