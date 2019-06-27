27.06.2019 12:38
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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Diyarbakır

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı.
Ergani ilçesinde narkotik polislerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 28 ekipten oluşan 74 personelin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 2 kilo esrar, 3 uyuşturucu hap, 7 gram metamfetamin, tabanca ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.


- Diyarbakır
Kaynak: DHA
Ergani , Diyarbakır , Güncel

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