Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
16.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:26
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince bir adrese düzenlenen, 500 gram esrar, hassas terazi ve elek ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan M.N.E. ve R.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.N.E. ve R.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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