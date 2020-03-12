Diyarbakır'da uyuşturucuyu salçayla gizlemek isteyen zehir taciri yakalandı
Diyarbakır'da, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrol ve arama çalışmaları sırasında, yolcu otobüsündeki bir kişinin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine narkotik tespit köpeği ile arama yapıldı. Arama sonrası süphelinin, salçayla kapatmaya çalıştığı uyuşturucu madde ele geçirildi.
Diyarbakır'da, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kayapınar ilçesinin Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol ve arama noktasında yapılan denetimler sırasında yolcu otobüsündeki N.F. adlı şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine narkotik tespit ve arama köpeği Çiko ile arama yapıldı.
UYUŞTURUCUYU GİZLEMEK İÇİN ÜSTÜNÜ "SALÇAYLA" SIVADI
Diyarbakır İl Jandarma Ekipleri rutin yol kontrol sırasında yakaladıkları uyuşturucu taciri bu kadarına da pes dedirtti. N.F. adlı şahıs, beline yerleştirdiği, dış yüzeyi kokuyu kamufle etmek için salçayla sıvanmış ve üzeri streçle kaplanmış 1 kiloya yakın esrarla yakalandı. Olayla ilgili olarak ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alınarak, şüpheli adliyeye sevk edildi.
NARKOTİK KÖPEK "ÇİKO" AFFETMEDİ
Uyuşturucuyu ve kokuyu kamufüle etmek için üstüne salça sürüp streçle saklayan zehir tacirini Jandarma narkotik köpeği "Çiko" affetmedi. Uyuşturucuya karşı hassas burunlu eğitimli köpek zanlının gizlemeye çalıştığı esrarı bularak ekiplere tepki verdi.