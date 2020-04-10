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Diyarbakır'da vatandaşlar marketlere akın etti

İçişleri Bakanlığınca 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle Diyarbakır'da vatandaşlar marketlere akın etti.

10.04.2020 23:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:53
Diyarbakır'da vatandaşlar marketlere akın etti
İçişleri Bakanlığınca 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle Diyarbakır 'da vatandaşlar marketlere akın etti.

Korona virüs salgınına karşı İçişleri Bakanlığınca bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirde ve Zonguldak 'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Genelgenin yayınlanmasıyla Diyarbakır'da vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için market ve fırınlara akın etti. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle market alışverişine çıkan Halim Elma, yasak ilanını duymalarıyla herkesin dışarı çıkıp gıda alışverişi yaparak hazırlık yaptıklarını söyledi.

Şahin Güneş adlı vatandaş da, 2 gün sokağa çıkma yasağı nedeniyle eve ekmek götürmek için alışverişe çıktıklarını dile getirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Zonguldak, Güncel
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