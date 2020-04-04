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Diyarbakır'da vatandaşlara maskeler ücretsiz dağıtılacak

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, en kısa sürede tüm şehirde ücretsiz maske dağıtımına başlanacağını söyledi.

04.04.2020 22:06 | Son Güncelleme: 04.04.2020 22:06
Diyarbakır'da vatandaşlara maskeler ücretsiz dağıtılacak
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, en kısa sürede tüm şehirde ücretsiz maske dağıtımına başlanacağını söyledi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu, sosyal medya hesabından ücretsiz maske dağıtımına ilişkin açıklama yaptı. Vali Güzeloğlu, "Değerli hemşehrilerim, aziz Diyarbakırlılar. Toplu alanlarda maske takma zorunluluğu gelmesi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi olarak maske üretimine başladığımızı ve en kısa sürede tüm şehirde ücretsiz maske dağıtımına başlayacağımızı sizlere bildirmek isterim" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel
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