Diyarbakır'da 'Vatanım Benim Projesi' kapsamında liseli gençlere yönelik seminer düzenlendi.<br><br>İçişleri Bakanlığı'nın desteği Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu ile Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında seminer Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.<br><br>Proje kapsamında düzenlenecek seminerlere Diyarbakır ve farklı illerden toplumda kabul gören, yeterli bilgi ve donanıma sahip konuşmacıların katılım sağlayacağı öğrenildi.<br><br>Projeye ilişkin Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir yıllık protokol imzalandı.