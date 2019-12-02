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Diyarbakır'da yağmur caddeleri göle çevirdi

DİYARBAKIR'da dün gece başlayıp aralıksız devam eden yağmur, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

02.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:20Diyarbakır'da yağmur caddeleri göle çevirdi

DİYARBAKIR'da dün gece başlayıp aralıksız devam eden yağmur, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Bazı caddelerin göle döndüğü kentte sürücüler de zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası dün gece başlayan yağmur, etkisini sabah da sürdürdü. Yağış nedeniyle kentteki bazı caddeleri su bastı. Yağmurun etkisiyle göle dönüşen caddelerdeki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yayaların karşıdan karşıya geçmekte zorlandığı görülen kentte polis ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem aldı.



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Kaynak: DHA

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