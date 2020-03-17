Diyarbakır'da yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı
Diyarbakır'da gözaltına alınan PKK'lı terörist tutuklandı.
17.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:28
Diyarbakır 'da gözaltına alınan PKK'lı terörist tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'nın verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ederek teröristlere finansman sağlayan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'nin yakalanması için operasyon düzenledi.
Yeşiltepe Mahallesi"nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.B. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'nın verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ederek teröristlere finansman sağlayan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'nin yakalanması için operasyon düzenledi.
Yeşiltepe Mahallesi"nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.B. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Diyarbakır, PKK, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Güncel
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Güncel
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Güncel
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı