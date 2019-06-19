19.06.2019 10:01
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Diyarbakır'da yakalanan terörist tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda yakalanan terörist tutuklandı.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda yakalanan terörist tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttüğü, terör örgütüne eleman temin ettiği öne sürülen ve daha önce aranma kaydı olmayan "Serhat" kod adlı İ.B. isimli teröristin yakalanması için çalışma başlattı.
İ.B, merkez Kayapınar ilçesinde bir adreste olduğunun tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.Diyarbakır'da yakalanan terörist tutuklandı
Kaynak: AA
Diyarbakır, Güncel

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