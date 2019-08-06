Haberler» Güncel» Haber

Diyarbakır'da yangın: 2 ev ve 4 ahır küle döndü

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Tezgeçen Mahallesi'nde elektrik tellerinden çıkan kıvılcım nedeni ile 2 ev ve 4 ahır küle döndü.

06.08.2019 15:55 Diyarbakır'da yangın: 2 ev ve 4 ahır küle döndü
Diyarbakır'ın Sur ilçesi Tezgeçen Mahallesi'nde elektrik tellerinden çıkan kıvılcım nedeni ile 2 ev ve 4 ahır küle döndü. Olay, Sur ilçesi Tezgeçen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tezgeçen Mahallesin'de ahır olarak kullanılan bir evin üzerinden geçen elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangının sıçradığı 2 ev ve 4 ahır küle döndü. Köylülerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev ve ahırların boş olması faciayı önlerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)

Diyarbakır, Sur, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:27   "Elektrik Fiyatları Uygulamaları Toplantısı"
16:26   Mezarlıklar Kurban Bayramı'na hazır
16:26   "Gece Kuşu" 16 Ağustos'ta vizyona girecek
16:26   Artvin'de yamaçtan yuvarlanan tomruğun çarptığı kişi öldü
16:25   Yapı Kredi 75. Doğum gününü "abrakadabra" sergisi ile taçlandıracak
16:25   Tandır dumanı ve aşırı tuz kanser riskini artırıyor
16:25   Konut kredisine iki günde rekor talep