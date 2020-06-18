Diyarbakır'da yangında can pazarı Mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

Diyarbakır'da yangında can pazarı: Mahsur kalan 40 kişi kurtarıldıDİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 8 katlı binanın 6'ncı katında çıkan yangında can pazarı yaşandı.

18.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:07
Diyarbakır'da yangında can pazarı: Mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 8 katlı binanın 6'ncı katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Binayı saran duman nedeniyle içeride mahsur kalan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kişi itfaiye erlerince dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen 30 kişiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Lenga City sitesinde bulunan 8 katlı binanın 6'ıncı katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda yayılan duman, binanın içerisini sararken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kalan yaklaşık 40 kişi itfaiye erlerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen 30 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Dışarı çıkarılan vatandaşlardan bazıları, olayın şokunu yaşarken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Diyarbakır’da yangında can pazarı Mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, İtfaiye, Bağlar, Güncel, Haber

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