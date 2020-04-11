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Diyarbakır'da yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:36
Diyarbakır'da yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Diyarbakır 'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Diyarbakır genelinde, cadde, sokak ve meydanların boş olduğu görüldü.
Polis ekipleri, yasağın başlamasının ardından kent genelinde uygulama gerçekleştirdi. Araçları ve sokağa çıkan bazı vatandaşları durduran ekipler, kimlik kontrolü yaptı, insanları evlerinde kalmaları gerektiği konusunda bilgilendirdi.
Kentte daha önce yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği tarihi Sur ilçesi de en sessiz günlerinden birini yaşıyor.
Hastane, eczane, fırın gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerde çalışanlar, sabahtan itibaren işlerine gitmek için sokağa çıktı.
Kent genelinde, insan ve araç yoğunluğunun en düşük seviyede olduğu görüldü.
Diyarbakır-Şanlıurfa ile Diyarbakır-Elazığ kara yollarında da araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Zonguldak, Güncel
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