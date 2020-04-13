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Diyarbakır'da, yasağın ardından hareketlilik

DİYARBAKIR'da, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından gün, hareketli başladı.

13.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:23
Diyarbakır'da, yasağın ardından hareketlilik

DİYARBAKIR'da, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından gün, hareketli başladı. Önlemlerin sıklaştırıldığı kentin birçok noktasında, yayalar için de kontrol noktaları oluşturuldu.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ardından ilk günde Diyarbakır 'da, havanın da sıcak olmasıyla sokaklarda hareketlilik gözlendi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kentte, özellikle yayaların yoğun olduğu bölgelerde 'yaya kontrol noktaları' oluşturuldu. Bu noktalarda sosyal mesafe denetlenirken, yayaların vücut ısıları ölçüldü ve maskesi olmayanlara maske dağıtıldı.

Cadde ve sokaklardaki kalabalık ise çalışmak zorunda olup, dışarı çıkanlar tarafından eleştirildi. Mehmet Sansarkan, sokağa çıkma yasağı kararının her hafta sonu alınması gerektiğini belirterek, "Cumartesi ve pazar günleri bu sokağa çıkma yasağını sürekli ilan etsinler. Tabi ki mecbur olan arkadaşlarımız da var. Onlar işe çıkmak zorunda kalıyorlar ama şu anda caddeler ve sokaklar çok kalabalık" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Zonguldak, Güncel
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