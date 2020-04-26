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Diyarbakır'da, yasağın son gününde de sessizlik hakim

Diyarbakır'da, yasağın son gününde de sessizlik hakimDİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde de cadde ve sokaklardaki sessizlik devam etti.

26.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:02
Diyarbakır'da, yasağın son gününde de sessizlik hakim
DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde de cadde ve sokaklardaki sessizlik devam etti.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 31 ilden biri olan Diyarbakır'da, kısıtlamanın son gününde de, meydan ve caddeler ile sokaklar boş kaldı. Fırıncılar, eczane, belediye personelleri ve sağlıkçılar gibi sokağa çıkma izni olanlar dışında sokaklarda insana rastlanılmazken, Büyükşehir Belediyesi, kısıtlama kapsamı dışında kalanlar için toplu taşıma aracı tahsis etti.
Güvenlik güçlerince oluşturulan kontrol noktalarında ise dışarıda olanlara izin belgeleri soruluyor. İzin belgesi olmadan dışarı çıkanlara ise idari para cezası kesiliyor. Diyarbakır’da, yasağın son gününde de sessizlik hakim

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Güncel , Haber
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