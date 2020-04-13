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Diyarbakır'da yasak sonrası güneşli havayı gören vatandaşlar sokakları doldurdu

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı sonrası güneşli havayı gören vatandaşlar, korona virüs salgınına rağmen sokakları doldurdu.

13.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:01
Diyarbakır'da yasak sonrası güneşli havayı gören vatandaşlar sokakları doldurdu
Diyarbakır 'da sokağa çıkma yasağı sonrası güneşli havayı gören vatandaşlar, korona virüs salgınına rağmen sokakları doldurdu. Kentin en işlek noktalarından Gazi Caddesinde vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak dolaşmaya devam etti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına Türkiye'de bin 195 kişinin yaşamını yitirmesine neden olurken, buna karşı aralarından Diyarbakır'ın da olduğu 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından güneşli havayı gören vatandaşlar korona virüs endişesi taşımadan sokağa çıktı. Yasak sonrası sokaklara akın eden vatandaşların birçoğu özellikle tarihi Sur ilçesinde trafiğe kapalı olan Gazi ve İnönü Caddesi üzerinde sosyal mesafeyi hiçe sayarak dolaştı.

Bazı vatandaşlar da Yenişehir ilçesi bölgesine bakan tarihi surların altındaki parklarda ve Dağkapı meydanındaki banklarda oturarak sohbet etti. Kent genelinde araç yoğunluğu nedeni ile trafiğin zorlukla ilerlediği görüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Güncel
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