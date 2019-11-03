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Diyarbakır'da yaşlı adam eşini bıçaklayarak öldürdü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 65 yaşındaki adam, karısını 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

03.11.2019 18:48Diyarbakır'da yaşlı adam eşini bıçaklayarak öldürdü
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 65 yaşındaki adam, karısını 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Altıok Mahallesi 601. sokakta oturan Hasip A. (65), henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 49 yaşındaki eşi Muteber A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasip A., mutfaktan aldığı bıçakla eşini 20 yerinden bıçakladı. Eşinin öldüğünü gören Hasip A., polis ekiplerini arayarak eşini bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi.

Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri yaşlı adamı gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Muteber A.'nin vücuduna aldığı 20 bıçak darbesi sonucunda hayatını kaybettiği tespit edildi. Ambulansla Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, savcının yaptığı ön otopsiden sonra Diyarbakır'a gönderildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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