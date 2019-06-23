23.06.2019 14:06
Haberler » Spor » Haber

Diyarbakır'da yaz spor okulları stantlarına yoğun ilgi

Diyarbakır

Diyarbakır'da 5-18 yaş arasında ücretsiz yaz spor okulları için alışveriş merkezlerinde açılan stantlar ilgi odağı oldu.

Diyarbakır 'da 5-18 yaş arasında ücretsiz yaz spor okulları için alışveriş merkezlerinde açılan stantlar ilgi odağı oldu.

Diyarbakır 'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve 5-18 yaş arasında çocukların ücretsiz olarak yararlanması için kurulan yaz spor okullarının tanıtımını yapan stantlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 29 Haziran'da başlayacak ve yüzme dışındaki tüm branşların ücretsiz olduğu faaliyetlere, 5 ile 18 yaş arasındaki tüm gençler ve çocuklar katılabilecek. Her sene yaz tatili döneminde gerçekleştirilen yaz okullarının tanıtım stantları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Diyarbakır 'da bulunan alışveriş merkezlerinde kurulan stantlarda, atletizm, badminton, basketbol , bocce, boks, cimnastik, dart, eskrim, engeliler, futbol, güreş, halk oyunları, hentbol, hokey, judo, karate, kick boks, masa tenisi, muay thai, okçuluk, satranç, tekvando, tenis, voleybol , wushu ve yüzme branşlarında olan kurslara kayıtlar yaptırılıyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Diyarbakır , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:36 Sağanak yağış fırtına amatör spor kulüplerini de etkiledi
15:28 Kırmızı kart gösteren hakeme saldırdılar
15:25 Türkiye, 2'nci Avrupa Oyunları'ndaki ilk madalyasını okçulukta kazandı
15:22 Bursaspor'da Ali Ay yönetimi ibra edilmedi
15:13 Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona erdi
15:10 Abdullah Avcı: "Futbolcular kendine yatırım yapmalı"
15:07 Bursaspor Başkanı Ali Ay ibra edilmedi