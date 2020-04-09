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Diyarbakır'da yeni korona virüs tedbirleri uygulanmaya başlandı

Diyarbakır'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla korona virüse karşı yeni tedbirler hayata geçirildi.

09.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:48
Diyarbakır'da yeni korona virüs tedbirleri uygulanmaya başlandı
Diyarbakır 'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla korona virüse karşı yeni tedbirler hayata geçirildi.

Diyarbakır'da İl Hıfzıssıhha Kurulu korona virüse karşı yeni alınan kararları açıkladı. Karara göre kent genelinde hurdacılık faaliyetleri ve seyyar satışlar tamamen durdurulurken bugünden itibaren geçerli olmak üzere sağlık ve lojistik destek getirenler, gıda tedarik eden iş yerleri, eczane ve sağlık kuruluşları dışındaki iş yerleri saat 08.00-18.00 saatleri arasında kontrollü olarak faaliyet gösterecek. Sur ilçesinde 4 kontrol noktası oluşturularak 08.00-18.00 saatleri arasında araç giriş-çıkış hareketlerinin kontrollü olarak sağlanmasına karar verilirken ilçe girişinde ürün ve ticaret lojistik tedarik faaliyetlerine yönelik araçlar dışındaki özel araçların yasaklanması kaydıyla Dağkapı, Tekkapı, Çiftkapı, Urfakapı ve Mardinkapı giriş yasak, çıkışlar serbest olacak şekilde araç kontrol noktaları kuruldu. Yine Sur ilçesinde Nebi Camisi, Balıkçılarbaşı, Urfakapı, Kervansaray olmak üzere 4 yaya kontrol noktası kurularak vatandaşların ilçeye girişleri kontrol altına alındı.

Çalışmak için çıkan 20 yaş altı gençlere ceza kesildi

Karar sonrası ilk uygulama bugün sabah saatleri itibaren hayata geçirildi. Sur ilçesine giriş ve çıkışlar polis bariyerleriyle kapatılarak kontrollü geçişlere başlandı. Vatandaşların ateş ölçümleri yapılıp maske verilmesinin ardından girişlerine izin verildi. Bu sırada güvenlik güçleri tarafından yaş kontrolleri yapıldı. Kontroller sırasında 2 kişi 20 yaş altı olduğu için her birine 392 lira para cezası uygulandı. Para cezasına çarptırılan Muhammed Emir Teyfur, çalışmak için evden çıktığını belirterek 392 lira ceza yediğini ve bir daha çıkmayacağını söyledi.

Ceza kesilen bir diğer vatandaş Mehmet Sait Çınar ise çalışmak için evden çıktığını uygulamayı bilmediğini ifade ederek kendisine 392 lira ceza kesildiğini bir daha dışarı çıkmayacağını söyledi.

Vatandaşlardan Baki Balcı, uygulamanın iyi olduğunu, herkesin maskeli gezmesi ve her yerde bu uygulamanın yapılması gerektiğini dile getirdi.

Uygulamanın her gün 08.00 ila 18.00 arasında devam edeceği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Sur, Güncel
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