Diyarbakır'da Yeni Mezarlık Alanı Oluşturuldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
, kentin en büyük mezarlığı olan Yeniköy
Asri Mezarlığının dolması nedeniyle yeni mezarlık alanı oluşturdu. Merkez Bağlar
ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığının karşısında bulunan 70 dönümlük alan mezarlık alanı olarak eklenirken, yeni alanda yaklaşık 10 bin adet iki katlı mezarlık yapılacak.
Diyarbakır'da yılda yaklaşık 2 bin 500 dolayında defin olmasını göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, 5 bölümden oluşturduğu yeni mezarlık alanında her bölümde 2 bin mezar bulunuyor.
Toplamda 10 bin mezarın bulunduğu alan yaklaşık 4 yıl boyunca kullanılacak. Mezarlıkların ikinci katı ihtiyaç duyulduğunda kullanılacak. Mezarlık alanında ayrıca çevre düzenlemesi de kapsamında yollar, ışıklandırmalar ve çeşmeler yapılacak.
Alt yapı çalışmalarının devam ettiği mezarlık alanı, ocak ayında kullanıma girecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi,Yeniköy,Diyarbakır
15 Kasım 2018 Perşembe 13:42