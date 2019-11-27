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Diyarbakır'da yer altındaki depoda 332 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucuyu gizlemek için yer altına yapılan depoda 332 kilogram esrar bulundu.

27.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:14Diyarbakır'da yer altındaki depoda 332 kilogram esrar ele geçirildi
'ın ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucuyu gizlemek için yer altına yapılan depoda 332 kilogram esrar bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucunun kaynağının kurutulması, satışı ve kullanımının engellenmesi, ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, kent merkezi, Hani ilçesine bağlı Gömeç mahallesi, Lice-Diyarbakır kara yolu, Hani-Diyarbakır kara yolu Sapanca mevkisi ile Çermik ilçesinde 18-25 Kasım tarihleri arasında 29 ayrı operasyon gerçekleştirdi.
Hani ilçesi Gömeç mahallesi kırsalında düzenlenen operasyonda, uyuşturucuyu saklamak için yer altına yapılan depo tespit edildi. Depoda yapılan aramada 332 kilogram esrar bulundu.
Operasyonlarda toplamda 553 kilo 668 gram kubar esrar, 5 kilo 368 gram toz esrar, 16 gram metamfetamin, 9 bin 473 uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 990 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 30 şüpheliden 14'ü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 16'sı serbest bırakıldı.
Firari iki zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Diyarbakır, Hani, Güncel

Kaynak: AA

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