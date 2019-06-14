14.06.2019 11:47
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Diyarbakır'da yıl sonu sergisi

Diyarbakır

Diyarbakır Aile Destek Merkezi (ADEM) öncülüğünde hazırlanan yıl sonu sergisi açıldı.

Diyarbakır Aile Destek Merkezi (ADEM) öncülüğünde hazırlanan yıl sonu sergisi açıldı.
Kayapınar Kültür Merkezinde kursiyerlerin yıl içinde üretikleri el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışını Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun eşi Ayşe Güzeloğlu tarafından yapıldı.
Yöresel kilim, giyim, trikotaj, iğne oyası, örgüler, ahşap boyama, vitray çalışmaları ve kale maketi gibi ürünlerin yer aldığı sergi hakkında yetkililerden bilgi alan Güzeloğlu, kadınların birbirinden güzel ürünler elde ettiğini belirtti.
Kaynak: AA
Ayşe Güzeloğlu, Basri Güzeloğlu, Kayapınar, Diyarbakır, Güncel

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