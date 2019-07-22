Diyarbakır'da YKS'de dereceye giren öğrencilere plaket

Diyarbakır
'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Türkiye
sıralamasında ilk bine giren öğrencilere teşekkür plaketi verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, ilk bin öğrenci arasında yer alma başarısı gösteren 13 öğrenci ile öğretmenlerini ve ailelerini kutladığını belirterek, öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında da başarı diledi.
Taşçıer, göreve geldikleri ilk günden itibaren Diyarbakır'daki başarı çıtasını yükseltmek çabasında olduklarını dile getirerek, "8. ve 12. sınıf düzeyinde yani akademik performans gerektiren sınavlarda il düzeyinde bir eylem planı üzerinde çalışıyoruz. Çocuklarımızın potansiyelinin farkındayız ve bunu yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Bu planı eylül ayına doğru ilan edeceğiz." dedi.
Diyarbakır'da kırsalda ve kentte birçok çocuğun başarı öyküsüne sahip olduğunu belirten Taşçıer, "Gösterdikleri dereceler bu başarı hikayelerinin göstergesi. Bunu daha çok öğrencimize yaygınlaştırmak istiyoruz. Diyarbakır'ı hak ettiği yere getirmek istiyoruz." diye konuştu.
YKS Türkiye 23'üncüsü Muhammet Burak Kızıl, emeklerinin karşılığını almanın güzel bir duygu olduğunu belirterek, başarısına katkı sunan ailesine ve öğretmenlerine teşekkür etti.
283'üncü olan Helin İlkay Orak, mutlu olduğunu ifade etti.
Anne Fatma Orak da zor bir sürecin ardından gurur verici bir sonuç aldıklarını aktardı.
141'inci olan Adar Eken ise yoğun ve düzenli bir çalışmanın ardından hedeflediği başarıyı yakaladığını, güzel bir üniversitede okumak istediğini söyledi.
Konuşmaların ardından Taşçıer, öğrencilere teşekkür plaketi verdi, öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirdi.