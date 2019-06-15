Diyarbakır'da YKS heyecanı

Diyarbakır
'da üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.
Diyarbakır'da sınava girecek olana adaylar aileleriyle birlikte sınava girecekleri okula geldi. Öğrenciler sınavın yapıldığı okullarda üst aramalarının ardından sınav salonlarına alındı. Aileler ise bina çevrelerinde bekledi.
Adaylar, içeride ailelerde de bina çevrelerinde sınav heyecanı yaşadı.Ergani
ilçesinde de YKS birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. İlçede ailelerden bazıları okulun etrafında araçlarında çocuklarını beklerken, bazıları da sıcak hava nedeniyle ağaçların altında oturmayı tercih etti.
Öğrenciler gibi heyecanlı olduğu gözlenen aileler, dualar okudu.