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Diyarbakır'da yol kontrolünde ağzında eroin saklayan zanlı yakalandı

Diyarbakır'da bir yolcu minibüsünde yapılan kontrolde, ağzında 5 gram eroin saklayan yolcu gözaltına alındı.

04.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:48 Diyarbakır'da yol kontrolünde ağzında eroin saklayan zanlı yakalandı
'da bir yolcu minibüsünde yapılan kontrolde, ağzında 5 gram eroin saklayan yolcu gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca merkez Kayapınar ilçesi Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol ve arama noktasında, bir yolcu minibüsünün durdurulduğu belirtildi.
Narkotik tespit ve arama köpeği Engel'in de katıldığı kontrolde, yolcu F.Ş'nin şüpheli hareketler sergilediği ve köpeğin tepki verdiği kaydedilen açıklamada, üst araması yapılan söz konusu kişinin ?ağzında, özel paketlenmiş jelatine sarılı içime hazır 5 gram eroin ile 1 sentetik hap bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı aktarıldı.

Diyarbakır, Güncel

Kaynak: AA

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