Diyarbakır
'da yükselen nehir suları sise neden oldu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Dicle
Barajındaki kapaklardan birinin kopmasıyla birlikte Dicle Nehri'nde yükselen su seviyesi sabah saatlerinde Sur
ilçesinde sise neden oldu. Görüş mesafesinin 50 metreye düştüğü Sur ilçesinde trafikte seyir halindeki sürücülere zor anlar yaşattı. Diyarbakır'ın Eğil
ilçesinde bulunan Dicle Barajı'ndaki kapaklardan birinin kopmasıyla Dicle Nehrinde yükselen su seviyesi sabah saatlerinde Dicle Üniversitesi
Köprüsünde bulunan nehir yataklarında sis oluşturarak görüş mesafesini 50 metreye düşürdü. Sur ilçesinde başlayan sis sürücülere trafikte zor anlar yaşatırken, nehir yataklarından yükselen sis kartpostallık görüntü oluşturdu.
Sur,Dicle,Diyarbakır
15 Aralık 2018 Cumartesi 11:31