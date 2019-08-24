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Son dakika! Diyarbakır'da zırhlı polis aracı devrildi: 1 polis şehit oldu, 5 polis yaralı

Son dakika! Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, devriye görevindeki özel harekat polislerinin taşındığı zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 polisimiz şehit oldu, 5 polisimiz yaralandı.

24.08.2019 12:38
Son dakika! Diyarbakır'da zırhlı polis aracı devrildi: 1 polis şehit oldu, 5 polis yaralı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Kale Emniyet Müdürlüğü özel harekat şube tarafından tutulan kale -1 üs bölgesine giden yolda ilerleyen zırhlı polis aracı kaza yaptı. Kazada araç içerisinde bulunan özel harekat polislerinden 6'sı yaralandı. Yaralı polislerden 1'i kaldırdığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olurken, 5 polisin tedavilerinin ise devam ettiği belirtildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ali Uçar isimli (23) polis yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit özel harekat polisi Uçar'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Yaralılar helikopterle kaldırıldıkları Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

OĞLUNUN ÖLÜM HABERİYLE YIKILDI

Şehit olan özel harekat polisi Ali Uçar'ın (23) acı haberi, Hatay'daki ailesine ulaştı. Bekar olan Ali Uçar'ın acı haberini Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde yaşayan aileye, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli ile polis yetkilileri verdi. Oğullarının ölüm haberiyle yıkılan baba Adulsemet Uçar ve anne Emine Gülsüm Uçar, gözyaşlarına boğuldu.

Uçar'ın komşuları evlerine Türk bayrakları astı.

Son dakika! Diyarbakır'da zırhlı polis aracı devrildi: 1 polis şehit oldu, 5 polis yaralı

Diyarbakır, Dicle, Güncel

Kaynak: DHA

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