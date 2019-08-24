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Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 2 polis şehit, 4 polis yaralı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis şehit oldu, 4 polis yaralandı.

24.08.2019 14:56 Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 2 polis şehit, 4 polis yaralı
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis şehit oldu, 4 polis yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kırsal mahallede devriye görevi yapan polis zırhlı aracının Kale üs bölgesine dönüşü sırasında şarampole yuvarlanması sonucu 1 özel harekat polisi şehit oldu, 5 özel harekat polisi yaralandı.

Helikopterle Diyarbakır'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralı 5 polisten 1'i müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şehitlerin cenazeleri düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.

Diyarbakır, Dicle, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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