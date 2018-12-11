Diyarbakır'daki Alipınar Köprüsü Yenilendi

11 Aralık 2018 Salı 14:51



11 Aralık 2018 Salı 14:51

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ile Bağlar ilçelerini birbirine bağlayan Alipınar Köprüsü'nde görüntü kirliliğini önlemek ve köprünün güçlendirmesini için başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı.Alipınar Köprüsü cephe kaplama işinde ekipler, görüntü kirliliğinin önüne geçmek için çalışmada kentte özgü cilalı bazalt plak taşı, fırçalı bej mermer ve çimento esaslı ahşap desenli yonga levha malzemesi kullandı.30 metre açıklıklı köprüde toplam 900 metrekare mekanik kaplama yapıldı. Yapının açığa çıkması ve kendini göstermesi amacıyla köprünün alt ile üst bölümlerine tasarruflu led ışıklar takıldı.