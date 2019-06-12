Diyarbakır'daki anız yangını vatandaş, asker ve itfaiye işbirliği ile söndürüldü

Diyarbakır
'da askeri alan ve çevresinde bulunan otlar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Vatandaşlar ağaçların yanmaması için seferber olurken itfaiye ekipleri ve askerler de yangına müdahale etti.
Olay, merkez Yenişehir
ilçesi Feritköşk Mahallesi'nde bulunan askeri bölgenin hemen yanında yaşandı. Askeri alan ve çevresinde bulunan otlar, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuştu. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken vatandaşlar da yangının, alanın yanında bulunan ağaç ve evlere sıçramaması için seferber oldu. İtfaiye
ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
İtfaiye
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