Diyarbakır'daki asırlık mağaralar keşfedilmeyi bekliyor
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesindeki asırlık mağaralar görenleri hayran bırakıyor.
08.03.2020 10:44
Diyarbakır 'ın Kocaköy ilçesindeki asırlık mağaralar görenleri hayran bırakıyor. Yöre halkı, tarihi mağaraların restore edilip turizme kazandırılmasını istiyor.
Kocaköy ilçe merkezinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Ambarçay Mahallesi'ndeki oyma mağaralar, asırlara meydana okuyarak tüm ihtişamı ile günümüze kadar gelmeyi başardı. Yöre halkı tarafından özellikle bahar aylarında kullanılan mağaralar keşfedilmeyi bekliyor. Mehmet Şanlı adlı vatandaş, köylülerin büyük bir bölümünün büyük şehirlere göç ettiğini söyledi. Eskiden mağaralarda insanların yaşadığını aktaran Şanlı, "Hayvancılıkla uğraşıldığı için genelde bahar aylarında şiddetli yağışlar olduğu zamanlarda bazı vatandaşlar bu ahırlarda yaşıyormuş. Günümüzde nadiren de olsa kullanılıyor mağaralar. O da bahar aylarında göçerler hayvanları ile geldiklerinde bu mağaralarda konaklıyor. Mağraların restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR
Kocaköy ilçe merkezinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Ambarçay Mahallesi'ndeki oyma mağaralar, asırlara meydana okuyarak tüm ihtişamı ile günümüze kadar gelmeyi başardı. Yöre halkı tarafından özellikle bahar aylarında kullanılan mağaralar keşfedilmeyi bekliyor. Mehmet Şanlı adlı vatandaş, köylülerin büyük bir bölümünün büyük şehirlere göç ettiğini söyledi. Eskiden mağaralarda insanların yaşadığını aktaran Şanlı, "Hayvancılıkla uğraşıldığı için genelde bahar aylarında şiddetli yağışlar olduğu zamanlarda bazı vatandaşlar bu ahırlarda yaşıyormuş. Günümüzde nadiren de olsa kullanılıyor mağaralar. O da bahar aylarında göçerler hayvanları ile geldiklerinde bu mağaralarda konaklıyor. Mağraların restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
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Etiketler : Diyarbakır, Kocaköy, Güncel
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