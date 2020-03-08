Diyarbakır'daki asırlık mağaralar keşfedilmeyi bekliyor
Diyarbakır'daki asırlık mağaralar keşfedilmeyi bekliyor Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi Ambarçay Mahallesinde bulunan asırlık mağaralar, görenleri hayran bırakıyor.
08.03.2020 11:52
Diyarbakır 'daki asırlık mağaralar keşfedilmeyi bekliyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi Ambarçay Mahallesinde bulunan asırlık mağaralar, görenleri hayran bırakıyor. Yöre halkı, tarihi mağaraların restore edilip turizme kazandırılmasını istiyor. Kocaköy ilçe merkezinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta olan Ambarçay Mahallesindeki oyma mağaralar, asırlara meydana okuyarak tüm ihtişamı ile günümüze kadar gelmeyi başardı. Yöre halkı tarafından özellikle bahar aylarında kullanılan oyma mağaralar, keşfedilmeyi bekliyor.Vatandaşlardan Mehmet Şanlı, köylülerin büyük bir bölümünün büyükşehirlere göç ettiğini söyledi. Eskiden mağaralarda insanların yaşadığını aktaran Şanlı, "Hayvancılıkla uğraşıldığı için genelde bahar aylarında şiddetli yağışlar olduğu zamanlarda bazı vatandaşlar bu ahırlarda yaşıyormuş, Günümüzde nadiren de olsa kullanılıyor mağaralar. O da bahar aylarında göçerler hayvanları ile geldiklerinde bu mağaralarda konaklıyor. Mağaraların restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi Ambarçay Mahallesinde bulunan asırlık mağaralar, görenleri hayran bırakıyor. Yöre halkı, tarihi mağaraların restore edilip turizme kazandırılmasını istiyor. Kocaköy ilçe merkezinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta olan Ambarçay Mahallesindeki oyma mağaralar, asırlara meydana okuyarak tüm ihtişamı ile günümüze kadar gelmeyi başardı. Yöre halkı tarafından özellikle bahar aylarında kullanılan oyma mağaralar, keşfedilmeyi bekliyor.Vatandaşlardan Mehmet Şanlı, köylülerin büyük bir bölümünün büyükşehirlere göç ettiğini söyledi. Eskiden mağaralarda insanların yaşadığını aktaran Şanlı, "Hayvancılıkla uğraşıldığı için genelde bahar aylarında şiddetli yağışlar olduğu zamanlarda bazı vatandaşlar bu ahırlarda yaşıyormuş, Günümüzde nadiren de olsa kullanılıyor mağaralar. O da bahar aylarında göçerler hayvanları ile geldiklerinde bu mağaralarda konaklıyor. Mağaraların restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Diyarbakır'daki asırlık mağaralar keşfedilmeyi bekliyor
Etiketler : Diyarbakır, Kocaköy, Kültür Sanat
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