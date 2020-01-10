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Diyarbakır'daki "çiftlik" dolandırıcılığında tutuklu sayısı 7'ye yükseldi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, çiftçilerin parasını büyükbaş hayvan alımı bahanesiyle dolandırdıkları iddiasıyla tutuklananların sayısı 7'ye çıktı.

10.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:24Diyarbakır'daki

'ın ilçesinde, çiftçilerin parasını büyükbaş hayvan alımı bahanesiyle dolandırdıkları iddiasıyla tutuklananların sayısı 7'ye çıktı.

İlçede yaşayan M.A, İ.A. ve M.M'nin, M.A. tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek şikayetçi olması üzerine jandarma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, R.A, İ.A, Ş.A, S.A, Ş.A, E.A. ve Y.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.A, Ş.A, S.A, Ş.A. ve E.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. İ.A. ve Y.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Çiftçilerin şikayeti üzerine 4 Ocak'ta jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, geçen yıl mayıs ayında göstermelik çiftlik kiralayan M.A'nın büyükbaş hayvanları alarak çiftliği terk ettiği tespit edilmiş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.


Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucu ikna edilen M.A. ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen A.A. Mardin'in Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına teslim olmuş, SEGBİS ile ifadeleri alınan iki kişi tutuklanmıştı.


Diyarbakır, Jandarma, Mardin, Silvan, Güncel

Kaynak: AA

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