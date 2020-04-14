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Diyarbakır'daki güvenlik firmasından alkışlanacak hareket

Diyarbakır'da bir güvenlik firması, korona virüs nedeni ile zor durumda kalmalarına rağmen çalışanlarını ücretli izine çıkartıp mağdur etmedi.

14.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:08
Diyarbakır'daki güvenlik firmasından alkışlanacak hareket
Diyarbakır 'da bir güvenlik firması, korona virüs nedeni ile zor durumda kalmalarına rağmen çalışanlarını ücretli izine çıkartıp mağdur etmedi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile birçok iş yeri zor durumda kalarak çalışanlarını ücretsiz izne çıkardı. Diyarbakır'da faaliyet yürüten Maksimum-D Özel Güvenlik Firması korona virüs nedeni ile maddi olarak zorlanmalarına rağmen çalışanlarını ücretli izne çıkarıp mağdur olmamalarını sağladı.

Maksimum-D Özel Güvenlik Firması Genel Koordinatörü Emre Başarı, dünya genelinde etkili olan ve bugüne kadar binlerce insanın hayatını kaybettiği, milyonlarca insanın da tedavi gördüğü korona virüs bulaşıcı salgını nedeni ile zor günler yaşadıklarını söyledi. Başarı, "Maksimum-D özel güvenlik firması olarak böyle zorlu bir süreçte, hep ailemizin birer parçası gibi gördüğümüz kıymetli çalışanlarımız için bütün olanaklarımızı seferber edeceğimizi deklare etmiştik. Allah'ın izniyle, bugüne kadar mağdur etmediğimiz yüzlerce çalışanımızı, bundan sonra ki süreçte de mağdur etmeyeceğiz. Bu doğrultuda tüm çalışanlarımızın maaşlarını, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da zamanında ve tam olarak yatıracağız. Bunun yanı sıra, şirket yönetim kurulu olarak, daha önce duyurduğumuz gibi, çalışanlarımızın mağduriyet yaşamaması noktasında, bu ayın maaşlarını öderken, istisnasız tüm personellerimizin tazminatlarını aylık olarak hesaplatıp, maaşlarına ilave etmek suretiyle hesaplarına yatıracağız. Sık sık dile getirdiğimiz gibi, bizler bir aileyiz. Beraber çıktığımız bu yolda, sonuna kadar, ailemizin parçası olan mesai arkadaşlarımızla beraber mücadele edip, elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Diyarbakır, Maksimum, Wuhan, Güncel
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